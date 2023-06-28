НАТО отказалась обсуждать членство Украины до завершения конфликта

Альянс рассчитывает на некую "победу" Киева

С необъявленным визитом в Киев приехали президенты Польши и Литвы. Короткое видео у поезда литовский президент Гитанас Науседа подписал так: "Прибыл в Киев перед саммитом НАТО в Вильнюсе с одним главным посланием - место Украины в НАТО".

Литва - одно из тех государств, политики которого обгоняют Запад в своей ненависти к России. Маленькая страна передала Украине оружия на полмиллиарда евро. Науседа объявил, что Киев получит от Вильнюса еще два передвижных зенитных ракетных комплекса, 10 бронетранспортеров и 2,5 млн боеприпасов. Публично литовский президент добивается большей коллективной военной помощи. Ее обсудят в июле на саммите НАТО. Но украинских представителей туда не пригласили. Все решат без них, а затем вердикт сообщат на отдельной встрече на полях саммита. ((СИНХРОН: ТИТР:

"В настоящий момент в Североатлантическом альянсе нет однозначной позиции относительно членства Украины в НАТО. Представители некоторых стран утверждают, что приглашать Украину сейчас не нужно, поскольку это может привести к эскалации конфликта", - сообщил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

Украинская власть лезет из кожи вон, чтобы доказать, она западным странам - ровня. Зеленский внес в парламент законопроект, по которому Рождество будут праздновать на католический манер 25 декабря. Еще один законопроект, предлагает сделать на Украине английский язык официальным языком международного общения. Перенять Зеленский хочет и еще один западный опыт - легализовать лекарства на основе каннабиса.

В Мюнхене украинские активисты возглавили парад ЛГБТ. В колонне преобладали украинские флаги, а со сцены звучали песни, что вся эта толпа пойдет за Украину воевать. Но для партнеров главным стоит вопрос: что с контрнаступлением, которое не оправдывает ожиданий?. Генсеком НАТО еще на год остался Йенс Столтенберг. Сегодня он подтвердил - ни о каком скором членстве Украины в альянсе не идет и речи.

"Самая срочная задача сейчас - это сделать так, чтобы Украина победила как суверенное государство. Главный фокус должен быть в обеспечении победы Украины. И это является предварительным условием для любой значимой дискуссии о членстве Украины в НАТО", - заявил он.

Но будет ли эта победа? В ЮАР завирусилось видео с книгой под названием "Как победит Украина?". На всех листах написано - "Никак". В то же самое время в Сенате США ряд политиков согласны передать Киеву ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров. Сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что якобы в администрации Байдена обдумывают вопрос.

"Я думаю, что такая возможность достаточно высока. С самого начала я говорил - предоставьте Украине все, что стреляет, пока это не ядерное оружие. Любое другое оружие, которое у нас есть, должно быть доступно украинцам. Будь то истребители F-16 или ракеты ATACMS - все, что мы имеем", - сказал сенатор.

В своей войне за демократию Запад, похоже, готов на любые преступления. Американский журналист Такер Карлсон заметил, что Зеленский на Украине, судя по всему, намерен отменить следующие выборы: "Речь идет не о каком-то автократе. Это наш главный союзник в войне за демократию. Если резюмировать, то мы в настоящее время ведем войну за демократию в интересах лидера, который как бы между прочим объявляет, что рад положить конец демократии, а наше руководство, поддерживающее демократию, не видит в этом никаких проблем".

Еще дальше зашли в Скандинавии. Парламент Финляндии оправдал министра экономического развития, который уличен в нацистских высказываниях. Вильгельм Юннила высмеивал Холокост, не скрывал дружбы с правыми радикалами, а на выборах старался выступать под 88-м номером. Оппозиция пыталась отправить министра в оставку, но депутаты большинством голосов оставили его на посту. А в демократической Швеции официально разрешили сжечь Коран у главной мечети Стокгольма. В священный для мусульман праздник Курбан-байрам. Перед сожжением активисты положили между страниц кусок сала. Полиция пришла к выводу, что все законно и толерантно. Задержаны были те, кто пытался помешать этой акции.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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