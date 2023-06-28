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Шойгу провел разговор с главой генштаба Ирана

16:38
  • среда
  • 28 июня 2023

Военные общались по телефону

В среду, 28 июня, состоялся телефонный разговор министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с начальником Генерального штаба ВС Ирана дивизионным генералом Мохаммадом Багери. Об этом рассказали в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Шойгу встретился с министром обороны Кубы

Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки.

Шойгу и Багери подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян рассказал, что сотрудничество в сфере обороны — одна из тем повестки дня двустороннего сотрудничества России и Ирана. Однако оно не направлено против какой-либо третьей страны, заверил политик.

Запад обвинял Иран в снабжении российских военных оружием, однако в ЕС признали, что у Брюсселя нет доказательств того, что Тегеран поставляет Москве баллистические ракеты, в том числе для применения в рамках спецоперации на Украине.

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