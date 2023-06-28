По словам Каллас, нужно дождаться саммита альянса в Вильнюсе

Единственная действенная гарантия безопасности Украины — это НАТО. Такое заявление сделала в среду, 28 июня, глава эстонского правительства Кая Каллас, тут же оговорив, что не хочет "как-либо испортить сюрприз саммита в Вильнюсе".

Заявление Каллас прозвучало на ее совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Норвежский политик заявил, заявил, что саммит примет решения как по долгосрочной практической поддержке Киева, так и по укреплению политических связей НАТО с Украиной.

При этом Столтенберг призвал не предвосхищать итоги саммита, пояснив, что "идут консультации, как происходит всегда по важным решениям, которые нам необходимо принять".

Генсек альянса выразил полную уверенность в том, что лидеры государств — членов НАТО на саммите придут к единой позиции по тому, как ответить на ожидания Украины по членству в военном блоке, сообщает РИА Новости.

Киевский режим неоднократно подтверждал стремление сделать Украину членом НАТО, однако альянс не спешит принимать страну. Члены блока подчеркивали, что о членстве Украины в НАТО не может идти речь, пока на ее территории ведутся боевые действия.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России следовало бы самой просить, чтобы Украину поскорее приняли в Североатлантический альянс. Он объяснил свои слова тем, что "члены НАТО обороняются, а не уничтожают", тогда как Россия "как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах".

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