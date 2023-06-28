Кульминация хаджа: что такое Курбан-байрам и как его празднуют

В России ислам исповедуют 20 миллионов человек

Праздничные намазы начались рано утром. Это традиция, которую нельзя нарушать. Особенно широко Курбан-байрам отмечают в мусульманских регионах нашей страны - Чеченской республике, Ингушетии, Башкирии и Татарстане. В Казани в исторической мечети собрались тысячи верующих. Места занимали уже с полуночи.

"Данный праздник учит нас быть милосердными, быть вежливыми, добрыми по отношению друг к другу. И главный смысл этого праздника заключается в том, что мы должны жертвовать самим дорогим ради довольствия Всевышнего", - объяснил Неяз Сабиров, имам-хатыб Апанаевской мечети в Казани.

Помощь ближнему в эти дни - главная веха на пути к искуплению, уверены мусульмане. После всех ритуалов мясо жертвенного барана в первую очередь раздают нуждающимся. Есть поверье - все мирские блага, что дает Всевышний, надо использовать исключительно на праведном пути по воле Аллаха.

"Угощаем всех бедных. В том числе, конечно, и детей. Чем больше угощений, тем больше Всевышний нам дает. Три дня празднуем, ходим по родственникам, по бедным, бабушкам, дедушкам", - говорят верующие.

С восходом солнца тысячи верующих обратились к Всевышнему и в Москве. В столице молились около 200 тысяч человек. Больше половины в главной соборной мечети. Молитву там провёл муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. Места занимали не только внутри мечетей, но и на всех прилегающих территориях.

Курбан-Байрам - один из главных мусульманских праздников. По легенде в этот день пророк Ибрахим готов был принести в жертву сына, подчинившись воле Аллаха. Однако всевышний испытывал его и вовремя остановил занесенный кинжал. Жертвой стал барашек.

"Ознаменует окончание главных обрядов хаджа, а также начало обрядов жертвоприношения. Религия дает 3 дня на совершение заклания, жертвоприношения ради всевышнего Аллаха, озарением мяса нуждающимся. Раздачи родственникам, бедным", - отметил рамиль Садеков, главный имам и председатель МРОМ "Историческая мечеть" Москвы.

В России ислам исповедуют 20 миллионов человек. Это вторая по численности верующих религия. Особую роль в ее появлении в нашей стране сыграла Екатерина II. 250 лет назад императрица издала указ, снимающий запрет на строительство мечетей и поклонение Аллаху. Сегодня на территории России насчитывается 7 тысяч мусульманских храмов, некоторые из которых являются самыми крупными в Европе.

"Молитвенно прошу всевышнего Аллаха принять все наши благие богоугодные деяния. Принять наш пост дня Арафата, принять наше паломничество, наше заколонные барашки, жертвенные животные и все добрые деяния", - сказал Дамир Мухетдинов, врио председателя Духовного управления мусульман России.

В этот священный для мусульман праздник верующие много молятся и стараются совершить как можно больше добрых дел. Принято принимать гостей, навещать и помогать близким, делать подарки. Курбан-байрам продлится три дня.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"