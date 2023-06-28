В амурской тайге нашли пропавшего 12-летнего мальчика

О пропаже школьника стало известно накануне

Толя Путилин держится невозмутимо, словно ничего и не произошло. Но по лицу видно - мальчик измотан. Кроме того, у него сильно стерты ноги. Два километра до точки, куда может проехать вездеход, ребенка несет на спине волонтер. Уже около машины встречает и крепко обнимает отец.

12-летнего Толю искали больше суток. Накануне ребенок отправился на охоту с отцом и дядей из поселка Архара. Шли на расстоянии друг от друга, но в зоне видимости. А дальше мальчик потерялся в тайге. На крики никто не отозвался.

С собой у Толи не было ни воды, ни еды. Когда захотелось пить, стал искать ручей или реку. Мальчик прошел по густой тайге больше 5 километров, но водоем так и не нашел, очень сильно устал и попал под ливень. Когда стемнело, лег на валежник.

"Собака ко мне сначала в кусты подошла. Я вообще сначала подумал: волк. Я встал. посмотрел: собака! Я позвал ее. Ко мне он лег", - рассказывает мальчик.

До утра животное грело и охраняло Толю от диких зверей: в этом районе Приамурья водятся волки и медведи. Все это время шли поиски, в которых были задействованы больше 70 человек: полицейские, спасатели и волонтеры. Территорию осматривали и с воздуха - искали ребенка в красной кофте.

"Поиски осложнялись труднодоступной местностью, сложным рельефом, отсутствием дорог и связи. Спасатели при облете на вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России обнаружили силуэт человека. Однако возможности посадить воздушное судно на данном участке не было, и на поиски были направлены наземные пешие группы и на вездеходах", - сообщил Алексей Жуков, начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области.

По указанным координатам в разные стороны выдвинулись две пешие группы. Волонтеры работали "на отклик" - то есть, пройдя определенное расстояние, делали остановку и кричали имя мальчика. В какой-то момент Толя откликнулся.

Ребенка осмотрели медики: кроме мозолей на ногах и укусов мошкары - ни царапины. В поселке мальчика встретили волонтеры и передали маме. Толя растет в многодетной семье - в поселке Архара ее характеризуют как благополучную. Но родителям и дяде предстоит объяснить, как они потеряли ребенка в лесу.

Толя признался, что теперь, утолив жажду и голод и увидев родных, больше всего хочет спать. А еще мечтает о такой же собаке, которая отогрела его в лесу.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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