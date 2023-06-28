Сергей Собянин поручил ускорить открытие двух поликлиник в Марьине

При необходимости будет увеличено количество рабочих

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить работы по реконструкции зданий взрослой и детской поликлиник на Новомарьинской улице и открыть их к 1 сентября. Об этом он рассказал в среду, 28 июня, в ходе осмотра работ во взрослой поликлинике.

Градоначальник призвал подумать над тем, "чтобы пусконаладочные работы максимально сократить", и добавил, что при необходимости будет увеличено количество рабочих, чтобы обеспечить своевременное открытие медучреждений.

Главный врач детской городской поликлиники №150 Ирина Ключникова отметила, что готовность учреждения составляет 80%, уже идут отделочные работы.

Здания подразделения городской поликлиники №36 и филиала №3 детской городской поликлиники №150 на Новомарьинской улице были построены в 1997 году. Комплексная реконструкция взрослой поликлиники была начата в июле 2022 года. После завершения работ мощность учреждения составит более тысячи посещений в смену. Реконструкция позволит увеличить число кабинетов врачей общей практики, а также открыть новые кабинеты ЛФК и массажа. Поликлинику оснастят новейшим медицинским оборудованием.

Комплексная реконструкция детской поликлиники была начата в июле 2022 года. Здание также будет практически полностью перестроено в соответствии с новым московским стандартом поликлиник. Для детей с симптомами инфекционных заболеваний организуют отдельный вход через фильтр-бокс.

19 июня в столице после реконструкции открылись сразу восемь поликлиник. Сотрудники системы здравоохранения отметили, что это отличный подарок на День медицинского работника, который отмечали накануне. Например, поликлиника №91 в Даниловском районе за почти 60 лет работы капитально никогда не ремонтировалась. В последние годы здесь принимали маленьких пациентов, и картина была удручающей. Сегодня это словно новое здание с современным оборудованием и полным спектром специалистов.

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