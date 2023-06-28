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Лавров рассказал об отсутствии серьезных предложений от Запада по Украине

17:32
  • среда
  • 28 июня 2023

В основном идет "болтовня", заявил министр

Москва всегда подчеркивала, что готова рассмотреть любые предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые носят серьезный характер, однако "таковых мы не видели" от Запада. Соответствующее заявление сделал в среду, 28 июня, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
В Кремле не видят "стабильной почвы" для переговоров с Украиной

Как отметил дипломат в эфире Первого канала, до сих пор "идет только, по большому счету, болтовня о том, что вот план Зеленского, сейчас они хотят созвать какой-то "форум мира" без участия России".

Лавров также рассказал об отсутствии в последнее время контактов с Западом, которые можно было бы назвать обнадеживающими. При этом Москва готова к диалогу.

Что касается европейских лидеров, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон лишь говорят о намерении позвонить президенту России Владимиру Путину. Если бы такие шаги действительно были предприняты, Путин не стал бы отказываться от конкретных предложений диалога, подчеркнул Лавров.

Российская сторона неоднократно подтверждала свою готовность к возобновлению мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые прервались в апреле 2022 года по вине Киева.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает государства не участвовать в "саммите мира" по Украине, который планируют страны Запада и Киев, так как он носит провокационный характер. Комментируя подготовку к пресловутому саммиту, чиновница предупредила, что без участия России определить исход украинского конфликта невозможно.

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
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