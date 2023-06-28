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Госдума одобрила поправки о налоге на сверхприбыль компаний

17:59
  • среда
  • 28 июня 2023

Эта мера может принести в бюджет порядка 300 млрд рублей

Государственная дума России в среду, 28 июня, одобрила в первом чтении законопроект о введении с 2024 года налога на сверхприбыль компаний.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Платить его придется компаниям, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, сообщает "Интерфакс".

В марте статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов сообщал, что разовый сбор в виде доли от превышения прибыли за 2021-2022 годы над прибылью 2018-2019 годов (так называемый windfall tax) помимо нефтегазового сектора и малого и среднего предпринимательства не будет взиматься с угольных компаний. В дальнейшем, по словам замглавы Минфина, "у кого есть прирост, тот будет платить налог, у кого нет, тот не будет"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, заявил, что "необходимо, скажем так, чтобы и та, и другая сторона, хотя все мы на одной стороне, но четко отдавала себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и тех потребностях, которые сейчас существуют у страны".

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