Лавров объяснил невозможность отказа России от целей СВО

Российские военные продолжают спецоперацию на Украине

Россия не может изменить подходы к проведению спецоперации, пока Запад целенаправленно создает угрозу безопасности России. Такое заявление сделал в среду, 28 июня, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат напомнил в эфире Первого канала, что западные страны накачивают Украину смертоносным оружием, а "уничтожение всего русского на Украине объявлено их целью".

Лавров напомнил, что глава государства Владимир Путин за последние дни несколько раз выступал с развернутыми оценками нынешней ситуации, он "особо подчеркнув, что, преодолев попытку мятежа, мы нисколько не поступились целями СВО и не потеряли какие-либо позиции на поле боя".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Также Владимир Путин рассказал, что уделяет первостепенное внимание вопросам спецоперации. Президент подчеркнул, что начинает и заканчивает день новостями из зоны СВО. По его словам, это и совещания, и встречи, и переговоры по телефону. Большое внимание российский лидер уделяет производству вооружений, он находится на постоянной связи с руководителями предприятий и компаний ОПК.

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