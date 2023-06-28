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Владимир Путин прибыл в Дербент

18:36
  • среда
  • 28 июня 2023

Там пройдет совещание по развитию туризма

Президент России Владимир Путин в среду, 28 июня, прибыл в Дербент. Глава государства примет участие в совещании по развитию туризма, а также встретится с главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

По прибытии в Дагестан Путин осмотрел архитектурный комплекс "Цитадель Нарын-Кала", включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Как рассказали в Кремле, российский лидер выступит на совещании, также там заслушают доклады министра экономического развития Максима Решетникова о реализации туристических проектов в Северо-Кавказском федеральном округе и главы Минтранса Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа.

Меликов, как ожидается, доложит президенту о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов, сообщает РИА Новости.

Последний раз Владимир Путин посещал Дагестан в марте 2018 года. При этом в сентябре 2022 года, проводя заседание президиума Госсовета, посвященное туризму, глава государства подчеркивал, что необходимо строить в стране новые морские курорты, в том числе на Дальнем Востоке или в Дагестане. Он также указал на важность развития пеших маршрутов и уникальных туристических направлений, которых в России предостаточно.

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