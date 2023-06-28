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Байден заявил о проигрыше Путиным "войны в Ираке"

18:59
  • среда
  • 28 июня 2023

Престарелый американский политик часто допускает нелепые оговорки

Российский лидер Владимир Путин "явно проигрывает войну в Ираке" — такое заявление сделал президент США Джо Байден, комментируя ситуацию в России.
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Американский политик в ответ на вопрос о позициях Владимира Путина заявил, что "сложно сказать, но он явно проигрывает войну в Ираке", имея при этом в виду, по всей вероятности, российскую спецоперацию на Украине, сообщает РИА Новости.

Президент США, которому в ноябре исполнится 81 год, регулярно допускает оговорки и нелепости. Во время одного из брифингов в Белом доме Байден перепутал российский город Херсон и иракский город Эль-Фаллуджа.

В марте Байден во время официального визита в Оттаву очередной оговоркой едва не сорвал свое выступление в парламенте. Президент США перепутал Канаду с Китаем, когда говорил о проблемах с мигрантами из Латинской Америки.

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