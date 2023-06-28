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Украинские подразделения пытаются наступать на трех основных участках

22:10
  • среда
  • 28 июня 2023

Только возле столицы ДНР за сутки отбиты пять атак

Почти сутки в Краматорске, на том месте, где раньше располагался довольно модный в городе и совсем не дешевый ресторан RIA Lounge, работают военные и спасатели. Разбирают завалы. По ними - иностранные наёмники. Они помогают в обучении солдат ВСУ. Этот ресторан был местом, где иностранцы каждый день ужинали. Те, кому посчастливилось выжить после точечного удара российских военных, выкладывали в соцсетях фото с подписью "за 20 минут до". По имеющейся информации, в ресторане находились наемники из Америки, Канады, Колумбии.

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По официальным данным Киева погибли десять человек. Более 60 получили ранения. На руке одного из выживших - татуировка, отличительный знак 3-го рейнджерского батальона армии США. Ресторан фактически пристроен к зданию, в котором располагалось общежитие. Оно тоже получило серьезные повреждения.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "В городе Краматорск Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населенных пунктов Предтечино и Веселое Донецкой народной республики поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой народной республики уничтожен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ".

По данным российского Минобороны, украинские подразделения предпринимают попытки наступления на трех основных участках: донецком, южнодонецком и запорожском направлениях. Только возле столицы ДНР за сутки отбиты пять атак. Уничтожена польская самоходка "Краб".

Уже легендарным в зоне спецоперации стал расчет этой кочующей гаубицы Д-20, которую военнослужащие называют "Варвара". Перенимать опыт приезжают даже из других подразделений. Тактику кочующего орудия применяют многие, но у этих артиллеристов получается особенно хорошо. Неуловимая для противника "Варвара" неизменно поражает все намеченные цели на дальности до 17 километров.

Под Артемовском воздушная разведка обнаружила опорный пункт украинских боевиков. Координаты передали артиллерии. И практически одновременно было замечено передвижение бронеавтомобилей, которые доставляли подкрепление. В результате залп гаубиц Д-30 поразил сразу несколько целей.

В районе Времевского выступа возле населённого пункта Старомайорское отражены две атаки противника. В немалой степени благодаря четкой разведке и последующей работе артиллерии и пришедшей на подмогу авиации. Очень непростая ситуация на запорожском фронте. Рота из состава 128-й бригады ВСУ, усиленная танковым взводом, попыталась атаковать из села Пятихатки в направлении Жеребянки. Опять же натолкнулись на плотный заградительный артиллерийский огонь и удары с воздуха. По поступающим данным, потеряли три танка и три машины пехоты. И это не считая живой силы.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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