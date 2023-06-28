В рамках проекта "Чистая страна" за год ликвидировали более 130 объектов

Многие компании-нарушители сами обращаются в Росприроднадзор

Более 130 объектов, которые наносят вред природе, ликвидировано в рамках федерального проекта "Чистая страна" за минувший год. В их числе - свалки и места с опасными отходами. Всего запланировано уничтожить или рекультивировать около 200 подобных площадок. Об этом сегодня премьер-министру Михаилу Мишустину рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Ее ведомство также контролирует проекты "Генеральная уборка" и "Чистый воздух". В последнем задействовано 12 городов, где выявлено более 450 источников вредных выбросов. По поручению президента, уточнил глава кабмина, эти предприятия должны снизить долю загрязняющих веществ наполовину. Многие компании-нарушители сами обращаются в Росприроднадзор, не дожидаясь санкций.

"Глава государства как раз говорил, что нам важно придерживаться принципа "загрязнитель платит". И этот принцип последовательно, в том числе и вашим ведомством, реализуется. Изменены достаточно серьезно нормативные акты. Мы сделали возможным взыскание соответствующих штрафов и средств от исков по нанесению вреда окружающей среде, которые как раз идут на цели ее оздоровления. Также важно, что нарушитель несет административную ответственность. Ситуация в целом меняется. И хорошо, что нарушители об этом знают", - отметил Мишустин.

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