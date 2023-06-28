Глава Ивановской области сообщил о гибели экипажа Ил-22 при попытке мятежа Пригожина

Президент назвал погибших героями

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в среду, 28 июня, рассказал о гибели экипажа Ил-22 во время подавления мятежа.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших. Он подчеркнул, что во время прохождения военной службы каждый из них летчиков проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге, с честью выполнив свой воинский долг.

Воскресенский распорядился оказать всю необходимую помощь семьям ивановских военнослужащих, сообщает ТАСС.

24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа, двинув колонны бойцов группы на Москву. После переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко, которые состоялись по согласованию с президентом России Владимиром Путиным, бойцы "Вагнера" развернулись.

Обращаясь к россиянам после этих событий, глава государства подчеркнул, что действия солдат и офицеров позволили избежать хаоса. Военнослужащие и сотрудники спецслужб "защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну".

При этом, напомнил Путин, в противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи — летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг.

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