В Госдуме назвали возможные сроки принятия поправок о призывном возрасте

Они предполагают поэтапное повышение призывного возраста срочников до 21 года

Государственная дума России может рассмотреть во втором и третьем чтениях поправки об изменении нижней и верхней планок призывного возраста уже в июле. Об этом в среду, 28 июня, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат заверил, что его коллеги постараются рассмотреть поправки до завершения текущей сессии, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил поднять нижнюю и верхнюю границы призывного возраста с 18 и 27 лет до 21 года и 30 лет соответственно.

Картаполов уточнял, что планируемое поэтапное повышение призывного возраста никак не отразится на весеннем призыве 2023 года, который завершится 15 июля, — он "пройдет по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство, и никому не надо переживать по этому поводу".

Председатель оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев отмечал, что призывной возраст в России может измениться уже осенью 2023 года, если соответствующий законопроект поступит в Госдуму весной, а закон примут до лета.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"