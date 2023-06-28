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В Госдуме назвали возможные сроки принятия поправок о призывном возрасте

19:38
  • среда
  • 28 июня 2023

Они предполагают поэтапное повышение призывного возраста срочников до 21 года

Государственная дума России может рассмотреть во втором и третьем чтениях поправки об изменении нижней и верхней планок призывного возраста уже в июле. Об этом в среду, 28 июня, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Кабмин поддержал законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

Депутат заверил, что его коллеги постараются рассмотреть поправки до завершения текущей сессии, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил поднять нижнюю и верхнюю границы призывного возраста с 18 и 27 лет до 21 года и 30 лет соответственно.

Картаполов уточнял, что планируемое поэтапное повышение призывного возраста никак не отразится на весеннем призыве 2023 года, который завершится 15 июля, — он "пройдет по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство, и никому не надо переживать по этому поводу".

Председатель оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев отмечал, что призывной возраст в России может измениться уже осенью 2023 года, если соответствующий законопроект поступит в Госдуму весной, а закон примут до лета.

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