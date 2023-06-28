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Минэнерго: резкий рост цен топлива на АЗС не предвидится

19:59
  • среда
  • 28 июня 2023

Ведомство прокомментировало данные Росстата по ценам на бензин и дизель

Колебания оптовых цен на топливо в России не окажут существенного влияния на ситуацию в рознице. Такое заявление в среду, 28 июня, сделало российское Министерство энергетики.

В Федеральной службе государственной статистики обнародовали данные, согласно которым стоимость автомобильного бензина у производителей в России увеличилась в мае по отношению к апрелю на 18,7%. При этом ведомство указало, что бензин подорожал почти во всех российских субъектах, где осуществляется его производство.

Однако в Минэнерго объяснили, что это связано с плановым ремонтом на НПЗ, а по мере окончания работ обстановка с ценами нормализуется.

При этом текущая маржинальность автозаправочных станций позволит им удержать рост цен на бензин в пределах инфляции, цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Вице-премьер Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс, ранее заверил, что дефицита нефтепродуктов в России нет. В выходные наблюдался рост спроса на АЗС в южных регионах, особенно в Ростовской области, при этом станции полностью были обеспечены всеми нефтепродуктами, перебоев со снабжением не наблюдалось.

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