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Страны ЕС обучили 24 тысячи бойцов ВСУ

20:25
  • среда
  • 28 июня 2023

Об этом рассказали в Киеве

Уже 24 тысячи украинских военных прошли обучение в странах Евросоюза. Такое заявление в среду, 28 июня, сделал командующий украинскими объединенными силами Сергей Наев.

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По его словам, военнослужащие ВСУ проходят обучение в ряде европейских стран и участвуют в военных маневрах в Великобритании. В частности, стартовали учения серии "Си Бриз", к которым привлекают личный и корабельный состав украинских Военно-морских сил, сообщает РИА Новости.

В Североатлантическом альянсе ранее уверяли, что не участвуют в конфликте на Украине, а лишь помогают Киеву оружием и обучением солдат.

Однако СМИ со ссылкой на секретные документы американского Минобороны, которые в результате утечки оказались в открытом доступе, сообщали, что кадровые военные государств — членов Североатлантического альянса в составе специальных подразделений присутствуют на Украине.

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