Путин оценил значение отношений между мусульманами и православными в России

Президент находится с рабочей поездкой в Дагестане

Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Дагестан в среду, 28 июня, посетил мечеть Джума в Дербенте.

Глава государства подчеркнул, что братские отношения между мусульманами и православными в России скрепляют единство нашего народа.

Путин также подчеркнул, что в России неуважение к Корану — священной книге мусульман — является преступлением, в отличие от некоторых других стран, сообщает ТАСС. Это замечание последовало за сообщениями об очередной акции в Швеции с сожжением Корана.

Ранее Владимир Путин выразил благодарность мусульманской общине страны за развитие межнациональных и межрелигиозных отношений в стране, а также конструктивных связей с арабским и исламским миром.

Кроме того, российский лидер отмечал, что государства исламского мира являются нашими традиционными партнерами в решении многих актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, а также в усилиях по построению более справедливого, демократического миропорядка.

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