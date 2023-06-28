Путин: российская туриндустрия наращивает свою привлекательность

Санкции и русофобия вычеркнули западные страны из списка привлекательных туристических направлений для россиян

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию туризма на Северном Кавказе в среду заявил, что отечественная туриндустрия выходит на новый уровень и наращивает свою привлекательность.

По словам главы государства, виден повышенный спрос в области внутреннего туризма, это дает хороший стимул к развитию туриндустрии.

Как подчеркнул российский лидер, санкции и русофобия вычеркнули западные страны из списка привлекательных туристических направлений для россиян.

В России есть все условия для развития внутреннего туризма, поездки возможны на любой вкус, чего нет в других странах. Необходимо, ставя высокую планку, развивать морские курорты, чтобы условия по цене и качеству превосходили мировые стандарты, добавил президент.

Вместе с тем глава государства призвал ускорить реализацию концепции развития автомобильного туризма, передает РИА Новости.

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