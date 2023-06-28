Макрон призвал конкретизировать перспективы членства Украины в НАТО

Киев рассчитывает получить предложение о вступлении в альянс

Участники саммита НАТО в Вильнюсе должны конкретизировать перспективу вступления Украины в НАТО, открытую на саммите в Бухаресте в 2008 году. Об этом в среду, 28 июня, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам политика, принятые на предстоящем саммите решения будут определять развитие НАТО на долгие годы, причем в первую очередь это касается "поддержки Украины, которую надо поставить на долгосрочную основу".

Наряду с этим Макрон предложил позволить Швеции принять участие в саммите в Вильнюсе в качестве полноправного союзника НАТО, несмотря на приостановку процедуры ее принятия в альянс, сообщает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России следовало бы самой просить, чтобы Украину поскорее приняли в Североатлантический альянс. Он объяснил свои слова тем, что "члены НАТО обороняются, а не уничтожают", тогда как Россия "как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах".

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