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В стремящейся в НАТО Швеции снова сожгли Коран

22:00
  • среда
  • 28 июня 2023

Инициатором СМИ называют 37-летнего иммигранта из Ирака

Новый скандальный эпизод с сожжением Корана в Швеции. Надругательство над святыней произошло в Стокгольме на площади перед мечетью в один их главных праздников мусульман - Курбан-байрам, передает "ТВ Центр".
Отношения Швеции и Турции обострились из-за сожжения Корана

Инициатором СМИ называют 37-летнего иммигранта из Ирака. Проведение кощунственной акции было одобрено властями под предлогом защиты конституционных свобод.

Премьер королевства назвал провокацию законной, в интернете даже велась прямая трансляция. Тех, кто пытался помешать этой выходке, в итоге задержала полиция.

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