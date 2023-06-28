Главком ВСУ пожаловался США на мощное сопротивление российской армии

Залужный рассказал главе Генштаба США о ситуации на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают ведение наступательных действий, но сталкиваются с мощным сопротивлением. Об этом в среду, 28 июня, рассказал главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный председателю объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

Тем не менее, в телефонном разговоре украинский главком заверил американского военного, что ВСУ "удалось перехватить стратегическую инициативу", а также продвинуться вперед, сообщает РИА Новости.

В действительности Украине пока нечем похвастаться в давно анонсированном контрнаступлении. За последние сутки российская авиация сорвала три попытки ротации неонацистов на купянском направлении. Экипажи боевых вертолетов и штурмовиков Су-34 нанесли массированные удары по скоплениям боевиков. ВСУ понесли крупные потери.

Серьезные проблемы возникли у ВСУ также на краснолиманском и донецком направлениях. Из-за проливных дождей размыло грунтовые дороги, затруднены эвакуация раненых и подвоз боеприпасов, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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