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Венгрия затормозила процедуру принятия Швеции в НАТО

21:37
  • среда
  • 28 июня 2023

Венгерский парламент не будет обсуждать это до осени

Парламент Венгрии не станет рассматривать вопрос о заявке Швеции на вступление в НАТО до конца текущей сессии. Об этом в среду, 28 июня, рассказали представители венгерской "Демократической коалиции".
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Как заявила депутат Агнеш Вадаи, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "не хочет голосовать по вопросу о вступлении Швеции в НАТО на следующей неделе".

Соответственно, данный вопрос не будет решен к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, сообщает ТАСС.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, одновременно с Финляндией, однако до сих пор не добилась ее удовлетворения. Для принятия нового государства в альянс требуется согласие всех уже действующих его членов. Резкие возражения против принятия Швеции в НАТО высказывает Турция, недовольная политикой шведских властей в отношении курдских организаций, которые Анкара считает террористическими. Кроме того, Стокгольм не препятствует акциям по сожжению Корана, что возмущает Турцию.

Тем не менее, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил на июльский саммит НАТО пригласить Швецию в качестве "полноправного союзника".

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