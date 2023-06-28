Путин призвал поспешить с введением электронных виз

Президент обсудил развитие туризма в России

Президент России Владимир Путин в среду, 28 июня, провел в Дербенте в режиме видеоконференции совещание по развитию туризма в стране. В числе вопросов, которые были затронуты на совещании, оказалась тема электронных виз для посещающих нашу страну иностранных туристов.

Российский лидер заявил, что необходимо в короткие сроки запустить работу электронных виз по наиболее популярным направлениям для въезжающих в Россию туристов.

Путин напомнил, что российские курорты выбирают и граждане других стран, поэтому "все формальности для них должны быть максимально удобны, мы заинтересованы в этом", сообщает пресс-служба Кремля.

Россия продолжает наращивать привлекательность для иностранных туристов. Для их удобства утвержден перечень из 19 государств, граждане которых могут получить визу на основании подтверждения брони в отеле. В список включены Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины.

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