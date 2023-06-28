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Путин заявил, что не сомневался в реакции россиян на события 24 июня

22:15
  • среда
  • 28 июня 2023

Президент провел рабочую встречу с главой Дагестана

В ходе визита в Дагестан в среду президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой региона Сергеем Меликовым, сообщает пресс-служба Кремля.

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Как отметил Меликов, в Дагестане нет ни одного человека, кто бы не поддержал решения руководства Российской Федерации, принятые 24 июня во время попытки главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина устроить вооруженный мятеж.

"Я не сомневался в том, какие будут реакции в Дагестане и во всей стране", - отреагировал глава государства.

Как добавил Меликов, социально-экономическое развитие Дагестана идет планомерно. В этом году основные усилия региональных властей сосредоточены на строительстве и капитальном ремонте объектов образования.

Кроме того, продолжил глава региона, идет развитие туристических кластеров Северного Кавказа, Дагестан в этом отношении обладает уникальной возможностью благодаря выходу к морю.

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