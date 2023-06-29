Вокруг Байдена разгорается расистский скандал

Президент США неудачно пошутил

Потомки за предков не в ответе, но неприятный осадок остаётся. "Страна равных возможностей" - так привыкла называть себя Америка. Даже те, кто смотрит на богатых и знаменитых снизу верх, верят, что живут с ними по одним принципам. Свобода, равенство, никакой дискриминации. И тут бомба прилетает: Байден-то, оказывается, в душе отпетый расист!

- Меня недавно остановила дорожная полиция по пустяковому поводу. Если бы я была вашей дочерью, какой совет вы бы дали мне в следующий раз, когда меня остановит полиция?

- Если бы ты была моей дочерью, ты была бы белой, и тебя бы не остановили.

Так президент пообщался со студентами в Южной Каролине. После того, как движение БЛМ спрятали в дальний угол за ненадобностью, и всё внимание переключили на права ЛГБТ, казалось, расовые проблемы в Америке ушли на задний план.

И надо было Байдену выступить с расисткой репликой как раз в тот момент, когда вся Америка обсуждает исследование, проведенное агентством "Рейтер". Ведущие американские политики, оказывается, сплошь потомки рабовладельцев. Ныне здравствующие, бывшие президенты США: Джимми Картер, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и даже Барак Обама - наследники американских рабовладельцев. И Джо Байден тоже. Единственный, кто не угодил в эту компанию - Дональд Трамп, которого обвиняют сейчас и финансовых махинациях и в сокрытии секретных документов.

100 членов конгресса, несколько сенаторов, губернаторы, судьи из Верховного суда смогли добиться успехов, потому что выросли в благополучных зажиточных семьях, которые сколотили состояние, эксплуатируя чернокожих рабов. Выступление Байдена как-то подсказывает, что расизм в этих семействах вместе с капиталом передается по наследству.

Чернокожим американцам, потомкам тех самых рабов, которые вскормили лучшие семьи Америки, сегодня биться за свои права можно только так, в закрытых пространствах и строго между собой. И не надо нас убеждать, что Байден оговорился, у него в действительности всё не так, как на самом деле.

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