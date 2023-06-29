Васильев: главная проблема для США – адекватность Байдена

На вопросы ведущего ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев

США продолжают оказывать Украине военную помощь, но эта поддержка не способствует росту популярности Байдена. Можно ли ждать от Вашингтона изменения курса по мере приближения предвыборной президентской кампании? Есть ли в США политики, способные побороться за Белый дом и выступающие за рациональный подход к решению международных проблем?

В программе "События. 25-й час" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Я думаю, что сегодня администрация Байдена пытается одновременно играть на нескольких столах. Пытаясь получить очки и в Европе, и в Азии. Но с моей точки зрения, основная проблема для Вашингтона – это адекватность вообще администрации, адекватность президента США", - отметил он.

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