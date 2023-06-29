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Артиллерийские подразделения ВДВ нанесли удары по военным объектам ВСУ

08:18
  • четверг
  • 29 июня 2023

Корректировку огня обеспечивали операторы беспилотников

Артиллерийские подразделения ВДВ нанесли мощные удары по военным объектам националистов. На новых кадрах, опубликованных Министерством обороны, боевая работа самоходок "Нона".

На этот раз целью стал миномётный расчёт ВСУ. Маскировка радикалам не помогла: наша разведка определила их координаты и передала артиллеристам. Экипаж самоходной установки совершил манёвр, быстро вышел на огневые позиции и точными выстрелами уничтожил врага.

Корректировку огня и контроль поражения целей обеспечивали операторы беспилотников. После выполнения задачи бойцы оперативно передислоцируются, чтобы не позволить неонацистам нанести ответный удар.

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