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Уничтожил три пулеметных расчета ВСУ: названы новые герои СВО

08:24
  • четверг
  • 29 июня 2023

Бойцы проявили мужество

Информация о примерах мужества и героизма российских военных, которые защищают жителей Донбасса.

Старший сержант Осман Гюлахмедов, продвигаясь в составе колонны бронетехники, обнаружил группу украинских диверсантов, которые готовили атаку. Осман вместе со своим отделением мгновенно сориентировались и атаковали неонацистов. Огнём из автоматов и гранатомётов наши бойцы подавили две пулемётные точки и уничтожили десять радикалов. Враг отступил, и наши военные смогли продолжить движение.

Рядовой Сергей Лысиков в ходе освобождения одного из населённых пунктов от радикалов лично ликвидировал дозорных и, заняв выгодную боевую позицию, прикрыл наши штурмовые подразделения. Точными выстрелами Сергей уничтожил три пулемётных расчёта неонацистов. Профессионализм рядового Лысикова и его сослуживцев позволил прорвать оборону радикалов и выбить их из поселения.

Танк младшего сержанта Леонида Галицы, как и ещё несколько российских боевых машин, подвергся атаке превосходящих сил неонацистов. Умело маневрируя и используя рельеф местности, наши бойцы уничтожили около 15 бронемашин. Враг также понёс большие потери в живой силе и отступил. За проявленный героизм младший сержант Леонид Галица награждён Орденом Мужества.

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