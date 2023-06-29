Спасатели нашли останки погибших на батискафе "Титан"

В ближайшее время их исследуют

Первые обломки батискафа "Титан", пропавшего несколько дней назад в акватории Атлантики, подняли со дна и доставили в Канаду.

Сообщается, что среди фрагментов глубоководного аппарата обнаружили также человеческие останки, которые, вероятно, принадлежат членам экипажа затонувшей подводной лодки. В ближайшее время эксперты проведут анализ всех обнаруженных и поднятых на поверхность предметов.

Напомним, что аппарат, на борту которого находились пять человек, перестал выходить на связь в конце позапрошлой недели - во время погружения к месту затопления "Титаника".

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