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Спасатели нашли останки погибших на батискафе "Титан"

08:18
  • четверг
  • 29 июня 2023

В ближайшее время их исследуют

Первые обломки батискафа "Титан", пропавшего несколько дней назад в акватории Атлантики, подняли со дна и доставили в Канаду.
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Сообщается, что среди фрагментов глубоководного аппарата обнаружили также человеческие останки, которые, вероятно, принадлежат членам экипажа затонувшей подводной лодки. В ближайшее время эксперты проведут анализ всех обнаруженных и поднятых на поверхность предметов.

Напомним, что аппарат, на борту которого находились пять человек, перестал выходить на связь в конце позапрошлой недели - во время погружения к месту затопления "Титаника".

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