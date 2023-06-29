Запад признал катастрофические потери ВСУ во время контрнаступления

Украинская армия попала в ловушку

Катастрофическими назвали западные аналитики потери украинской армии всего за один день контрнаступления. ВСУ попали в грамотно организованную российскими войсками ловушку. Часть украинской техники подорвалась на минах, часть оказалась под обстрелом.

Речь идет о попытке украинских войск продвинуться на юг под Малой Токмачкой. Все закончилось поражением и более серьезными потерями, чем казалось на первый взгляд, пишет журнал Forbes.

47-я штурмовая и 33-я механизированная бригады ВСУ 8 июня попытались пересечь минное поле. За один-два часа они потеряли почти пятую часть американских БМП M-2 и половину танков Leopard. Автор материала уточняет, что сторонним наблюдателям потери поначалу казались меньшими. Но в течение следующих двух недель аналитики тщательно изучали видеозаписи с беспилотников и снимки с земли, в итоге список неуклонно пополнялся.

В результате аналитики насчитали не менее 25 подбитых украинских машин. ВСУ потеряли 17 M-2, четыре танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и один Wisent. Теперь у украинской армии есть горстка поврежденной техники, на восстановление которой потребуются недели, если не месяцы работы.

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