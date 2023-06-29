Собянин: В Москве расширили меры поддержки инвестпроектов по строительству спортивных объектов

Это снизит для застройщиков нагрузку по региональным налогам до 25%

Власти Москвы расширили меры поддержки инвестиционных проектов по строительству спортивных объектов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что специальный статус инвестиционного приоритетного проекта снизит для застройщиков нагрузку по региональным налогам до 25%.

"По программе стимулирования создания мест приложения труда инвесторы могут воспользоваться повышенными коэффициентами при расчете размера льготы на оплату смены вида использования земельного участка", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Статус инвестиционного приоритетного проекта обеспечивает снижение ставки налога на прибыль до 13,5%, ставка земельного налога составляет 0,7% от начисленного, ставка аренды земли - 0,01% от кадастровой стоимости, а налога на имущество - 0%.

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