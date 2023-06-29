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Киев нарастил силы для наступления на донецком направлении

08:42
  • четверг
  • 29 июня 2023

Отмечена активность противника в районе Артемовска и Соледара

ВСУ наращивают численность ударных групп на донецком направлении. Противник активизировал наступательные действия в районе Артемовска и Соледара, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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Как рассказал эксперт со ссылкой на собственные источники, Киев увеличивает численность бронетехники и личного состава ударных групп. Возросла также интенсивность артиллерийских обстрелов российских позиций.

Днем ранее Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки группировка ВС России "Юг" на донецком направлении отразила пять атак ВСУ в районе Артемовска, Первомайского, Петровского и Веселого. За то же время группировка "Восток" на южнодонецком направлении в районе Времевского выступа отразила две атаки украинских войск, передает РИА Новости.

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