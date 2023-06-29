Собянин: В архиве ВДНХ хранятся более 500 тысяч фотографий и 153 тысячи документов

Архиву исполнилось 85 лет

Сергей Собянин поздравил сотрудников архива ВДНХ с 85-летием создания фонда. В своем телеграм-канале мэр сообщил, что сейчас там хранятся более 500 тысяч фотографий и 153 тысячи документов о выставке.

"Здесь можно найти информацию о сотрудниках и мероприятиях, которые проходили на территории в разные годы, а также чертежи павильонов и периодические издания ВДНХ. Сегодня архиву 85 лет. Спасибо за любовь к своему делу и добросовестный труд!" - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Хранящиеся архивные данные помогают архитекторам, строителям и реставраторам восстанавливать знаковые объекты выставки. Документы часто используют при создании тематических выставок и формировании музейных экспозиций. Кроме того, москвичи могут узнать больше об истории своей семьи.

Часть материалов архива уже перевели в электронный вид, чтобы сделать их доступнее для широкой аудитории.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"