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Астана заявила о приоритете российского запроса на экстрадицию Кислицина

09:17
  • четверг
  • 29 июня 2023

Выдачи сотрудника F.A.C.C.T. требуют и США

Российский запрос на экстрадицию специалиста по кибербезопасности, сотрудника компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина имеет приоритет над американским. Как заявил РИА Новости замгенпрокурора Казахстана Улан Байжанов, решающую роль в данном случае играет гражданство задержанного. Астана изучит основания, изложенные в запросах России и США.

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Руководитель департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам компании F.A.C.C.T. (ранее она называлась Group-IB) Никита Кислицин был задержан властями Казахстана накануне по запросу США. При этом в России Кислицин объявлен в федеральный розыск по делу о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, суд санкционировал его заочный арест.

Посольство России в Казахстане и генконсульство в Алма- Ате принимают необходимые меры для защиты законных прав задержанного в Казахстане по запросу США гражданина России. Сообщение пресс-службы российской дипмиссии приводит ТАСС.

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