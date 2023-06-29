Во Франции нарастают протесты из-за произвола полиции

Полицейские отвечают протестующим слезоточивым газом

Десятки сгоревших автомобилей, многочисленные пожары на улицах и разбитые витрины магазинов - этой ночью протесты во Франции вспыхнули с новой силой. Разгневанные жители требуют наказать полицейских, действия которых привели к смерти 17-летнего подростка. Мать погибшего призвала французов выйти сегодня на "молчаливый марш". Но манифестанты дожидаться не стали, вооружились фейерверками и начали устраивать поджоги.

Горящие здания, мусорные баки и машины по-европейски аккуратно, на одинаковом расстоянии друг от друга, перемещённые со своих парковочных мест на середину дороги. Звуки взрывов - это демонстранты обстреливают полицейских фейерверками.

Где-то в силовиков летели боевые гранаты, некоторых бунтовщики преследовали, используя численный перевес. Прошедшая ночь во Франции прошла неспокойно - задержано почти 80 человек, а с начала демонстраций - уже больше 150. Участники беспорядков пытались ворваться в музей Пабло Пикассо на южном берегу Сены. В муниципалитете Безон подожгли начальную школу. В департаменте О-де-Сен после возгорания произошёл взрыв в жилом доме. Лилль, Дижон, Амьен, Сент-Этьен. С пригорода Парижа за сутки погромы прокатились практически по всей Франции. Везде - массовый отстрел камер наружного наблюдения. Ещё одно оружие в руках демонстрантов - болгарка. Ими вскрывают магазины и банкоматы.

Полицейские отвечают протестующим слезоточивым газом. Ранены уже 24 стража порядка. В департаменте Сен-Дени возводят баррикады - уже порядка 20. В Эсоне - подожгли муниципалитет. Во Френе спецназ пресёк попытку массового побега из тюрьмы. Здесь толпа также пошла в атаку на силовиков под залпы фейерверков, но была отброшена.

Профсоюзы полицейских в официальных аккаунтах в социальных сетях сообщают о нехватке персонала и обвиняют министра внутренних дел Жеральда Дарманена в том, что он не воспринял всерьёз положения дел и мобилизовал всего 2000 правоохранителей. Подразделения также жалуются на нехватку баллончиков со слезоточивым газом и указания от начальства "по возможности не вмешиваться в беспорядки". Над Парижем этой ночью звучали сирены.

Всё началось с убийства 17-летнего темнокожего подростка в пригороде Парижа - Нантере. Студент Ноэль пытался скрыться от полицейских на машине, после чего они открыли огонь. Очевидец снял произошедшее на видео и разместил его в социальных сетях. Он вызвал общественный резонанс, переросший в массовые беспорядки. Семья погибшего заявила, что стражи порядка "казнили" подростка и намерена добиваться возбуждения иска. Министр внутренних дел выразил свои соболезнования и заявил, что причастные находятся под стражей и уже ведётся расследование. Президент Франции Эммануэль Макрон придерживается такой же позиции.

Глава правительства Элизабет Борн выразила уверенность, что полицейские превысили свои полномочия при задержании. Сегодня Эммануэль Макрон проведёт экстренное межведомственное совещание, посвящённое ситуации с протестами. Мать погибшего Ноэля анонсировала акцию памяти сегодня днём.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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