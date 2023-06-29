Жители Дербента встретили Путина восторженными возгласами и аплодисментами

Президент посетил один из древнейших городов нашей страны

Насыщенная рабочая поездка Владимира Путина в один из старейших городов России - Дербент - накануне завершилась встречей с главой региона и общением с гражданами. Сотни жителей приветствовали президента - желали здоровья и успехов. Многие хотели поближе увидеть главу государства, пожать руку и сфотографироваться. Город, история которого насчитывает две тысячи лет, становится популярным местом отдыха россиян.

Когда президент появился в парке Дербента, среди местных жителей начался настоящий ажиотаж. Сотни людей приветствовали главу государства и спешили выразить ему свою поддержку.

В парке Путин осмотрел крупнейший в России светомузыкальный фонтан - гордость Дагестана и одну из главных современных достопримечательностей Дербента. Самый южный город России ещё и древнейший. Недавно отметил юбилей - 2 тысячи лет. Хотя первые поселения на этом месте возникли на тысячи лет раньше. Где как ни здесь обсуждать развитие туриндустрии. В условиях санкций и русофобии, когда поездки за рубеж становятся для россиян всё менее привлекательными, активно развивается внутренний туризм. Рекордные показатели по количеству посещений демонстрирует Северный Кавказ и особенно Дагестан - с его уникальным климатом, морскими курортами и достопримечательностями.

Путин: Эти санкции, наоборот, как это ни странно, работают на увеличение возможностей Дагестана, потому что они все на внутренних ресурсах базируются

Сергей Меликов: Это касается виноградарства и виноделия. Мы сегодня производим напитки, которые способны конкурировать с любыми западными образцами. А для того, чтобы не быть от них зависимыми, мы сегодня начали работу по селекции и созданию в Дагестане – уже создан – питомников, которые позволят нам не зависеть в том числе и от материала.

Россия может предложить отдыхающим поездки и маршруты на любой вкус. По разнообразию природно-климатических условий конкурентов у нашей страны нет. О том, как сделать туриндустрию ещё более привлекательной, говорили на совещании по развитию отрасли, которое президент провёл из Дербента. Задача - обеспечить оптимальное соотношение цены и качества. Государство предлагает льготные кредиты на строительство гостиниц. Разрабатывается законопроект об освобождении туроператоров от НДС и концепция автомобильного туризма.

"Ещё одна большая, значимая, очень перспективная задача – это масштабные проекты по созданию круглогодичных морских курортов, рассчитанных на приём не менее 10 миллионов человек в год. Планку здесь нужно ставить максимально высокую, амбициозную, чтобы условия отдыха для наших граждан по соотношению цены и качества не уступали лучшим мировым стандартам, а лучше, как мы неоднократно говорили об этом, превосходили", - сказал Путин.

Для привлечения иностранных туристов надо максимально упростить все формальности - скорее начать выдавать электронные визы и обеспечить возможность оформлять карты "Мир" в дистанционном формате.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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