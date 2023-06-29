На места дислокации ВСУ постоянно проводит налеты российская авиация

Командир мобильной огневой группы подгоняет бойцов. Сейчас скорость и внезапность решают все. Одну "двойку" через секунды сменяет другая. Боевики, конечно, знали, что на подходах к Артемовску и его флангам встретят российских мотострелков и десантников. Но никак не ожидали, что им буквально на головы из засады посыплется град снарядов. Сегодня в штабе российской группировки сообщили - все вылазки радикалов от Соледара до Новодонецкого отбиты.

Окраины деревни Работино в Запорожье. Утром из перелеска, говорят артиллеристы, буквально выскочила диверсионно-разведывательная группа. Человек 10. Но рвались не в тыл, а пытались захватить батарею. Не получилось. Бойцы заметили их раньше и открыли шквальный огонь.

Семеро из десяти нейтрализованы. Через час еще атака. Но уже под прикрытием бронетехники. Потеряв четыре БМП и танка, националисты откатились.

В Херсонской области российские военные усиливают группировку на левом берегу Днепра. Особенно в тех местах, где после подрыва Каховской дамбы река сильно обмелела.

Цели, в первую очередь, передовые позиции националистов. ВСУ скапливают резервы. И, судя по донесениям разведки, Киев может предпринять еще одну попытку масштабного наступления в первой декаде июля.

Эта тенденция характерна практически для всех направлений. Но проблема в том, что спрятать крупные подразделения в степи негде. И пользуясь этим, на места дислокации ВСУ постоянно проводит налеты российская авиация.

Поиск целей и корректировку пилотам помогают вести авиационные наводчики. Сегодня вертолеты и штурмовики сориентировали на колонну танков на краснолиманском фронте.

За опытными наводчиками ВСУ охотятся постоянно. Ведь урон от их работы в связке с экипажами - это до 15 уничтоженных БМП и танков в сутки. А, кроме того, профессиональный наблюдатель еще и обнуляет все попытки украинской ПВО контратаковать.

В Харьковской области российские танкисты ликвидируют линию обороны ВСУ под Купянском. Машины бьют с расстояния в 9 километров. На прорыв не идут. Да и зачем рисковать, когда уничтожение купянской группировки и так приносит результаты.

Только во время этой танковой атаки ВСУ потеряли под Купянском еще до 30 человек.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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