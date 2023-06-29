Роберт Кеннеди-младший назвал Украину пешкой НАТО

Альянс продолжает расширяться, несмотря на данные обещания

В очередной пакет американской военной помощи Украине вошли в том числе и ПЗРК "Стингер". Но вот незадача - армия США не закупала их уже 20 лет, а линию по производству закрыли три года назад. И восстановить производство быстро не получится. Для 3D-печати, например, нужно разрабатывать новую техническую документацию, а это тоже время.

Выход компания-производитель вроде бы нашла - нанять специалистов-пенсионеров. Вот только что из этого получится, сказать сложно. Наблюдатели уже шутят - посмотрите на президента США и задумайтесь. 80-летний Джо Байден по ночам уже не может сам нормально дышать и вынужден использовать аппарат искусственной вентиляции легких. Этим в Белом доме объяснили странные следы на его лице – оказалось, они от маски. Впрочем, на воинственных настроениях американского лидера днем это пока никак не сказывается. И несмотря на то, что по прогнозам экспертов госдолг США через 10 лет приблизится к 120 процентам ВВП, администрация Байдена продолжает накачивать Украину оружием и воевать ее руками с Россией.

"Мы превратили эту нацию в пешку в прокси-войне между Россией и США. США проигнорировали множество шансов разрешить ситуацию мирно, поведение Вашингтона только вредит Украине. В апреле 2022 года была попытка заключить мир между Россией и Украиной, и Москва готовилась добросовестно исполнять соглашение, но США, напротив, побудили подорвать эти возможности, потому что не хотят мира", - заявил Роберт Кеннеди-младший.

Роберт Кеннеди-младший напомнил, что 1992 году России обещали, что НАТО не приблизится к ее границам ни на дюйм, а в результате альянс прошел уже тысячи километров и продолжает расширяться. Среди новых членов - Финляндия. За право присоединиться борется Швеция. Правда, делает это странными методами - постоянно ссорится с теми, от кого в том числе зависит благоприятный исход. Например, постоянно упрекает Венгрию в отсутствии демократии и верховенства права. А неоднократные сожжения Корана явно не способствуют поддержке со стороны Турции, отношения которой со Стокгольмом и без того нельзя назвать безоблачными. Неудивительно, что Анкара и Будапешт не спешат с решением. Венгрия, в частности, в очередной раз отложила голосование по Швеции - на этот раз до осени.

"Я хотел бы напомнить, что не "ксенофобское" венгерское государство или его "репрессивный режим" открыто сожгли Коран в разгар переговорного процесса о вступлении Швеции в НАТО, процесса, в котором участвовала крупная мусульманская сила. И не Венгрия, предполагаемый злостный нарушитель верховенства закона, оправдывала эту провокацию против Турции, НАТО и вообще любого разумного человека, говоря, что это "выражение свободы", прикрывая явный расизм маской морального превосходства", - отметил госсекретарь по международным связям правительства Венгрии Золтан Ковач.

Не прекращает попыток утвердить свое превосходство в Европе, по крайней мере в восточной, Польша. Всецело поддерживает Украину и настаивает на ужесточении антироссийских санкций. Вот только сама рвать экономические связи с Москвой не спешит - пишет польский портал "Деньги":

"Польша не только не прекратила закупать российский сжиженный газ, но по-прежнему основывает большую часть своего импорта этого топлива на поставках из России. В первом квартале 2023 года закупки в Москве составили более 50% всего импорта. Это говорит о продолжении зависимости от российского топлива, несмотря на заявления правительства, что к концу 2022 года страна полностью откажется от импорта российского газа".

Как ни старались в Варшаве импортозаместить российские энергоносители, ничего не вышло. Инфраструктура оказалась не готова к приему того же американского СПГ. И как скоро будет готова, специалисты сказать не могут. Нужны деньги и время. А отопительный сезон уже через три месяца.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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