Уникальный артефакт нашли археологи при раскопках древнего Херсонеса

Раскопки начались 2,5 года назад

Сенсация в мире археологии. Уникальное открытие сделали ученые на раскопках в пригороде Херсонеса. Специалисты института истории материальной культуры обнаружили каменную конструкцию античных времен, которая переворачивает представление о жизни древних обитателей Северного Причерноморья.

Археологи называют это сооружение – "два в одном". Нижняя часть – мавзолей, где захоронены члены знатной семьи. В середине мужское погребение, по сторонам, как предполагают исследователи – женские. Сверху была каменная плита, на которой располагалась ритуальная беседка.

То есть древняя постройка - это и общественной сооружение и место захоронения. По отдельности такие объекты встречались и ранее. Но их сочетание делает комплекс уникальным не только для Херсонеса и Боспора, но и для всего античного мира.

Склеп построили на рубеже I века до нашей эры и I нашей. Причем, располагался он на главной улице пригорода Херсонеса. Говоря современным языком, здесь был VIP-участок.

"Эта улица, которая вела к некрополю, она в римское время была облагорожена множеством монументальных сооружений. Экседра, склеп, толос. С другой стороны вымостки разнообразные", - пояснил старший научный сотрудник ИИМК РАН Виктор Вахонеев.

Сейчас гробница находится на глубине в 9 метров. Здесь постоянно работают насосы, защищают культурный слой от грунтовых вод. Чтобы спасти эту и другие ценные постройки, их разберут, а затем соберут в строящемся на этом месте историко-археологическом парке.

"Мы эту методику уже применяли в Сирии в Пальмире на Триумфальной арке и сейчас ее используем здесь. То есть самые важные объекты, каждый камень этих сооружений - он маркируется, затем сканируется, фиксируется в общем плане и потом разбирается послойно. И потом, как пазл, мы его соберем согласно этой всей документации", - отметил научный сотрудник ИИМК РАН Сергей Соловьев.

В гробнице обнаружили останки как минимум 10 человек, скорее всего, из знатного семейства. Есть даже имена - на одной плите осталась надпись: Кассандра, дочь Антисфена. Внутри посуда из чернолаковой и поливной керамики, сосуды для благовоний, кувшины, терракотовые статуэтки и многочисленные ювелирные украшения тонкой работы.

"Там было найдено 8 свинцовых урн, в которых соответственно находились кости погребенных. В моих руках сейчас три находки. Вот золотой нагубник, который клали непосредственно погребенному, один из наглазников. Также найдена такая сережка. Очень изящная", - говорит реставратор Государственного Эрмитажа Анастасия Панкова.

По клеймам на фрагментах керамики ученые могут рассказать об экономике Херсонеса. Среди торговых партнеров – Афины, Синопа, Гераклея, Фасос – практически все греческие полисы.

Раскопки в пригороде Херсонеса начались 2,5 года назад. Это самые масштабные археологические работы не только в России – в мире. Площадь – 85 квадратных километров. Исследовано уже более 500 объектов. Найдено и обработано порядка 4 миллионов артефактов, многие из которых уникальны для Северного Причерноморья и после реставрации пополнят коллекцию музея Херсонес Таврический.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"