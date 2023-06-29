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Кабмин упростил порядок назначения надбавок к пенсии

09:53
  • четверг
  • 29 июня 2023

Писать заявления больше не придется

Доплаты к страховой пенсии с 2024 года будут назначаться в беззаявительном порядке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В сообщении правительства уточняется, что речь идет о надбавках за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера и сельский стаж.

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В кабмине отмечают, что новый порядок избавит граждан от подачи заявлений и документов в Социальный фонд. Граждан проинформируют о перерасчете пенсий через портал госуслуг или по почте в течение трех рабочих дней.

Назначение доплат к страховой пенсии за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера в беззаявительном порядке начнется с 2024 года. А с 2026 года новый порядок начнет действовать для граждан, проработавших в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

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