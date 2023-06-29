СК России предъявил обвинение экс-главе СБУ Грицаку

Он обвиняется в обстрелах Донбасса

Экс-руководителю Службы безопасности Украины Василию Грицаку и бывшему первому зампредседателя СБУ Виталию Маликову предъявлено обвинение за обстрелы Донбасса. Об этом стало известно по итогам оперативного совещания, которое провел в Донецке председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

За обстрелы гражданских населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик с июля 2014 года по ноябрь 2016 года обвинение предъявлено Грицаку. Он в то время руководил так называемой антитеррористической операцией на юго-востоке Украины, говорится в сообщении СКР. По данным следствия, в результате преступных действий Грицака погибли 190 мирных жителей, в том числе 11 детей, получили ранения 380 граждан, среди которых 18 несовершеннолетних. Также разрушены или частично повреждены более 400 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.

Убийства и разрушение важных объектов инфраструктуры и на совести бывшего зампредседателя СБУ. Маликов руководил операцией против жителей Донбасса с ноября 2016 года по апрель 2018 года, отметили в пресс-службе СКР.

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