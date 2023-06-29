Будущие контрактники рассказали о своей мотивации поступить на военную службу

Это осознанное и самостоятельное решение

Будущие контрактники, пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали о своей мотивации поступить на военную службу.

"Много друзей ушли, сейчас воюют там. Решил их немного поддержать. Постепенно доходишь до момента, когда нужно послужить родине", - сказал один из будущих контрактников.

Другой мужчина решил поддержать брата, который находится в зоне СВО.

"Я отучился в военно-морском институте. Я служил на кораблях. Иду с девизом, чтобы победить. Нам нужно идти и нужно защищать свое", - отметил он.

Для другого пойти на военную службу по контракту было осознанным и самостоятельным решением.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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