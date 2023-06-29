Спасатели с дронами ищут потерявшихся на пике Поднебесный троих детей

Туристическая группа не зарегистрировалась в МЧС

Спасатели используют беспилотники для поисков троих подростков, потерявшихся на пике Поднебесный в Кемеровской области. По факту пропажи детей возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехал и. о. прокурора Междуреченска Владимир Майоров.

По данным следствия, 28 июня туристическая группа спускалась с пика Поднебесный. Трое подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет ушли вперед. Они должны были прийти в приют "Рыбаковский", однако в точке сбора не появились и на связь не выходят, передает ТАСС.

Как сообщается, туристическая группа перед выходом не зарегистрировалась в МЧС. Прокуратура Кемеровской области проверяет соблюдение законодательства о туристской деятельности, а также о защите прав и свобод несовершеннолетних.

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