ВС России потопили лодки с украинским десантом у Антоновского моста

Плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра нет

Российские артиллеристы потопили шесть лодок с 30 боевиками ВСУ, которые пытались высадиться у опор моста на левом берегу Днепра. Никаких плацдармов у Антоновского моста украинские войска не создали, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Врио губернатора подчеркнул, что наступательного потенциала у противника нет. По словам Сальдо, ситуация под контролем. Российские бойцы твердо стоят на своих позициях и успешно выполняют поставленные боевые задачи.

Представитель областной администрации добавил, что на правом берегу Днепра уничтожен отряд противника, который готовился к переправе. Также поражены три артиллерийские позиции, с которых велся обстрел левого берега. Кроме того, сбиты два беспилотника "Фурия", которые корректировали огонь, передает РИА Новости.

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