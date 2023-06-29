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В ходе перестрелки в Орехово-Зуеве погиб полицейский

15:11
  • четверг
  • 29 июня 2023

Возбуждено уголовное дело

Один полицейский погиб и еще один тяжело ранен в результате перестрелки в подмосковном Орехово-Зуеве. ЧП произошло накануне вечером в автосервисе в деревне Анциферово.

Один из клиентов вымогал у руководства 100 тысяч рублей за якобы плохо отремонтированный автомобиль. В противном случае угрожал физической расправой собственнику салона и членам его семьи.

Владелец сервиса обратился в полицию и когда злоумышленник с друзьями приехали в назначенный час, дорогу им преградил патруль. Вымогатель достал пистолет, завязалась перестрелка.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Изъято пять гильз. Уголовное дело возбуждено по факту посягательства на жизнь полицейских. Погибшему оперуполномоченному угрозыска младшему лейтенанту Дмитрию Комелькову было 24 года.

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