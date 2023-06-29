ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В разных районах столицы открылись 15 центров "Московского долголетия"

15:10
  • четверг
  • 29 июня 2023

В конце года их будет уже 120

Сразу 15 центров "Московского долголетия" открылись в разных районах столицы. Один из них в Восточном Дегунине сегодня посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Здесь можно хорошо провести время, пообщаться, заняться спортом или творчеством. А в конце года в Москве будет работать уже 120 таких центров.
Собянин: Записаться в "Московское долголетие" стало возможно онлайн на моs.ru

Уроки китайского языка для тех, кому за 55. Занятия проходят в группах, говорят о понятных повседневных вещах. Как утверждают ученики, такие знания им очень кстати.

В программе "Московского долголетия" научат и не такому. Для гостей нового центра в Восточном Дегунине - полный спектр занятий: изучение языков и компьютерная грамотность, рукоделие, гончарное дело, рисование, каллиграфия и, конечно, кулинария.

"Нравится - не то слово. Здесь такие возможности! И просторно, и чисто, и здесь вся техника в этих шкафах. Не хочешь, а сделаешь, научишься", - говорит Наталья Глебова.

Огромное внимание уделяется здоровому образу жизни. В каждом центре "Московского долголетия" оборудованы спортивные залы для разных направлений: тренажёры, йога, пилатес и многое другое. Большой популярностью пользуется скандинавская ходьба и танцы. Отдельно в тихой гостиной - зона для игр: пинг-понг, шахматы и шашки, бильярд. Новым центром первые посетители остались довольны.

В медиагостиной проходят лекции и мастер-классы, просмотры фильмов. В этом сезоне для москвичей серебряного возраста работают около 13 тысяч групп, большинство из них летом на открытом воздухе. Занимаются в них больше 40 тысяч пенсионеров.

Александра Панина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
Проект "Московское долголетие"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.