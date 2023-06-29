В разных районах столицы открылись 15 центров "Московского долголетия"

В конце года их будет уже 120

Сразу 15 центров "Московского долголетия" открылись в разных районах столицы. Один из них в Восточном Дегунине сегодня посетил мэр Москвы Сергей Собянин. Здесь можно хорошо провести время, пообщаться, заняться спортом или творчеством. А в конце года в Москве будет работать уже 120 таких центров.

Уроки китайского языка для тех, кому за 55. Занятия проходят в группах, говорят о понятных повседневных вещах. Как утверждают ученики, такие знания им очень кстати.

В программе "Московского долголетия" научат и не такому. Для гостей нового центра в Восточном Дегунине - полный спектр занятий: изучение языков и компьютерная грамотность, рукоделие, гончарное дело, рисование, каллиграфия и, конечно, кулинария.

"Нравится - не то слово. Здесь такие возможности! И просторно, и чисто, и здесь вся техника в этих шкафах. Не хочешь, а сделаешь, научишься", - говорит Наталья Глебова.

Огромное внимание уделяется здоровому образу жизни. В каждом центре "Московского долголетия" оборудованы спортивные залы для разных направлений: тренажёры, йога, пилатес и многое другое. Большой популярностью пользуется скандинавская ходьба и танцы. Отдельно в тихой гостиной - зона для игр: пинг-понг, шахматы и шашки, бильярд. Новым центром первые посетители остались довольны.

В медиагостиной проходят лекции и мастер-классы, просмотры фильмов. В этом сезоне для москвичей серебряного возраста работают около 13 тысяч групп, большинство из них летом на открытом воздухе. Занимаются в них больше 40 тысяч пенсионеров.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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