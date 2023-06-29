Виновник смертельной аварии на улице 1905 года предстал перед судом

ДТП произошло еще в ноябре

В четверг Пресненский суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело 28-летнего Вячеслава Пивовара, который спровоцировал смертельное ДТП на улице 1905 года в ноябре.

Напомним, тогда грузовик, за рулём которого был обвиняемый, на огромной скорости выехал сначала на встречную полосу. После чего резко переместился в крайнюю правую и буквально вмял припаркованное такси в автобус. На месте погибли два человека - 30-летний водитель такси и 34-летняя пассажирка, которая села в машину буквально за секунду до столкновения.

Виновный при этом скрылся с места ДТП. Уже вечером его задержали. Следствие установило, что большегруз был исправен. А вот сам Пивовар управлял им в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Обвиняемый свою вину признал полностью.

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