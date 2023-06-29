В московских колледжах стартовала приемная кампания

Определиться с выбором профессии стоит до конца лета

Точно знают, чего хотят! В колледжах Москвы началась ежегодная приёмная кампания. В этом году туда смогут поступить в три раза больше выпускников. Выбор у будущих абитуриентов огромный - им доступны более чем 150 специальностей. Набор при этом идет как на популярные профессии, так и на довольно редкие направления.

После 9 класса не на каникулы, а в профессию! В колледжах столицы - приёмная кампания. Абитуриентов в этом году - больше. И они точно знают, чего хотят от жизни.

"Дедушка был железнодорожником, и я тоже решил выбрать эту специальность. Я посмотрел - в вузе нет той специальности, которая мне понравилась, поэтому колледж", - говорит один из абитуриентов.

"Сейчас очень много, кто уходит на среднее специальное образование. Много хороших ребят, у которых много возможностей", - отметила абитуриент Анна.

Проходной балл высчитывают по аттестату. Самые умные пройдут на бюджет. На специализированные и творческие специальности - дополнительные вступительные испытания. Молодежь сейчас охотно идет на рабочие специальности, повышая их статус и развенчивая легенды.

"Мифы еще ходят о тех электриках, которые где-то ходят, обслуживают дома, но на самом деле их стартовая заработная плата она очень высокая, даже стартовая. Мы все видим, как интенсивно развивается транспортная сфера и востребованность кадров она очень высокая", - отметила директор колледжа Московского транспорта Анна Печеная.

Почти 700 абитуриентов поступят в колледж Московского транспорта на технические специальности, востребованные в столичном метрополитене. В том числе по четырем новым профессиям — бригадир-путеец, слесарь-электрик метрополитена, электромонтер тяговой подстанции и электромонтер устройств сигнализации. Всего колледж предлагает 13 направлений образования. В том числе здесь учат создавать российские программы, сайты, 3D модели.

"Это уход, безусловно, ряда крупных наших партнеров, которые много лет были представлены в Москве и Российской Федерации, их место заняли крупные российские компании, которые развиваются внутри страны, и соответственно нужны рабочие руки, кадры", - пояснил Александр Ариончик, директор ГБПОУ "Московский колледж архитектуры и градостроительства".

Архитектура, строительство, землеустройство и программирование - топовые специальности сегодняшнего дня. В этом году в три раза больше выпускников смогут поступить в колледжи. Многие получат уникальную возможность с первого курса работать на производстве. А после выпуска — остаться на одном из предприятий авиастроительного комплекса.

"В своем колледже благодаря разработанному индивидуальному плану я с 1 курса уже смог работать по специальности, получать официальную зарплату и нарабатывать опыт", - рассказал выпускник ГБПОУ "Московский колледж архитектуры и градостроительства" Вячеслав Галкин.

Выбрать подходящую специальность можно на портале "Школа.Москва". А подать документы в колледж в этом году стало еще проще.

"В этом году добавлен новый функционал для ребят, которые подают свое заявление в электронном виде через портал mos.ru. Теперь удаленно абитуриент может подтвердить свое согласие на поступление, а также приложить справки в электронном виде", - сообщила Екатерина Алдошина, заместитель директора ГБПОУ города Москвы "Московский колледж архитектуры и градостроительства".

Определиться с выбором стоит до конца лета. Приемная кампания в колледжах продлится до 15 августа.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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