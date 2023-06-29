Расстрелом щенка в московском парке заинтересовались в Госдуме

Уже направлены заявления в полицию

Денди, живи! Семь пуль. Изрезанные и переломанные лапы. Гематомы на глазах - в таком состоянии нашли горожане шестимесячного щенка в парке Мещерский. У кого добродушный пёс мог вызвать столько агрессии?

Последнее, что он слышал, засыпая под наркозом, своё новое имя - Денди. Какое красивое, подумал пёс, закрывая глаза. Это ж так здорово, когда у тебя есть и имя, и новые друзья. Которые не предадут, не обидят. И больше никогда не расстреляют.

"Нужно было оценить, действительно ли пуля, которую мы видим, он её не проглотил, не скушал. Потому что мы её видим в брюшной полости. Но конкретно где - нам нужно было понять спустя время", - пояснил ветеринарный врач, хирург Николай Крамарь.

В ходе операции выяснилось, что никаких пуль Денди не глотал. И ни одна из них жизненно важных органов не повредила. Вердикт хирурга неутешителен: в добродушного и ласкового пса выпустили семь пуль, у него переломаны и изрезаны лапы, гематомы на глазах.

"Его расстреливали целенаправленно. Помимо того, что его расстреливали, еще и сломали лапки, повредили глазик. И порезаны мягкие ткани на лапках. Соответственно, еще и пытались его и зарезать. Но чувствует себя - песика назвали Денди - хорошо. Пёсика выписали из клиники", - рассказала управляющая ветеринарной клиникой Наталья Дворковская.

Выписать-то выписали, но кто и зачем пытался уничтожить безобидного пса в одном из парков, пока остаётся загадкой. Известно лишь, что пожилая пара нашла его в коробке. Напуганную собаку сначала забрали сотрудники велопроката, потом - волонтеры, доставившие израненное животное в зооприют.

"У него ножевые ранения на лапе, у него сломана лапа в двух местах, у него два было открытых следа от пули. Всё это досталось одной маленькой собаке весом в три килограмма. За что - непонятно. Кто это сделал - очень бы хотелось бы найти этих людей. Очень бы хотелось, чтобы они за это ответили", - сказала руководитель и сооснователь приюта для собак Юлия Рыжанушкина.

Делом Денди сейчас занимаются в Госдуме. Уже направлены заявления в полицию - та начала проверку, готовится депутатский запрос в прокуратуру и МВД, чтобы расследование было максимально тщательным, а преступникам было неповадно.

"У нас, слава Богу, есть сейчас реальные сроки, которые дают, причем большие сроки - более трех лет лишения свободы - живодерам, но эти инциденты - они продолжают случаться. Тот, кто не понёс наказания за жестокое обращение с животными, потом совершает преступление в отношении граждан. Это правило не знает исключений", - отметил Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии Владимир Бурматов.

Денди, отойдя после наркоза, привыкает к своей новой прическе - с залысинами на местах ранений. Да что там залысины! Это ж просто мелочи, когда в ожидании друга можно с любовью вглядываться в добрые лица. И верить, что все они - человеческие.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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